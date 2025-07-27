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Главная / Политика /

Власти Молдавии ввели санкции против политиков из оппозиционного блока «Победа»

Ведомости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан внес в санкционный список представителей оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщило «Sputnik Молдова 2.0».

Список ограничений пополнили политики Виктория Фуртунэ, Алексей Лунгу, Вадим Грозаву, Ирина Лозован, Наталья Параска и Александру Нестеровски, а также блок Victoria, компания A7 и Культурно-образовательный центр Молдавии.

Ограничения предполагают блокировку банковских счетов лиц и организаций, «поддерживающих усилия [лидера блока Илона] Шора по дестабилизации страны».

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Молдавские власти подозревают оппозиционный блок «Победа» и его лидера Илона Шора, проживающего в России, в поддержке со стороны Москвы. В августе 2024 г. в РФ состоялся третий съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». Тогда делегаты собрались для обсуждения внутриполитической ситуации в Молдавии в преддверии президентских выборов, которые состоялись одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС 20 октября.

По итогам осенних выборов действующий президент Майя Санду одержала победу. Ее оппонент, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 748 490 голосов (44,64%). Программа Санду направлена на евроинтеграцию Молдавии.

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