Власти Молдавии ввели санкции против политиков из оппозиционного блока «Победа»

Молдавские власти подозревают оппозиционный блок «Победа» и его лидера Илона Шора, проживающего в России, в поддержке со стороны Москвы. В августе 2024 г. в РФ состоялся третий съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». Тогда делегаты собрались для обсуждения внутриполитической ситуации в Молдавии в преддверии президентских выборов, которые состоялись одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС 20 октября.