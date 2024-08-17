Как в Москве проходил съезд молдавского оппозиционного блока «Победа»

Позже выступил и лидер блока «Победа» Илан Шор. Он начал речь с рассказа о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Нынешнюю действительность в Молдавии политик описал кратко: «За последние 30 лет мы потеряли все, что имели <…> была убита та хрупая демократия, которую мы пытались сохранять». Он подчеркнул, что единственное будущее для его страны – быть частью единого экономического, социального, внешнеполитического и идеологического пространства вместе с Россией и другими постсоветскими странами.