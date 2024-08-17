Как в Москве проходил съезд молдавского оппозиционного блока «Победа»Генпрокурор республики говорил, что создание его перед выборами якобы может угрожать безопасности страны
На Поклонной горе в Москве 16 августа состоялся третий съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».
В случае выигрыша приоритетом на внешнеполитическом направлении будет восстановление отношений с Россией и постсоветским пространством, рассказал «Ведомостям» кандидат «Победы» на президентских выборах Василий Боля, выдвинутый 2 августа.
На съезде также присутствовали лидер ликвидированной партии «Шора» Илан Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Делегаты собрались для обсуждения внутриполитической ситуации в Молдавии в преддверии президентских выборов, которые состоятся одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) 20 октября.
Победа и память
Первым выступил Боля и в самом начале речи упомянул героев Великой Отечественной войны, в том числе уроженцев Молдавской ССР. «Без этих людей, без наших дедов и прадедов, не было бы современного мира, не было бы современной Европы», – сказал политик.
Затем слово взяла Гуцул. «Здесь на нас смотрят эпоха Великой войны и Великой Победы<…> новая эпоха смотрит на нас здесь сегодня, бросает нам новые вызовы», – подчеркнула политик. Она посетовала, что созвать похожий съезд на территории Молдавии было бы практически невозможно из-за политических преследований. Гуцул назвала действующего президента Молдавии Майю Санду иностранным агентом и обвинила ее в организации «охоты на настоящих патриотов» Молдавии.
Далее в режиме онлайн к собравшимся обратилась депутат молдавского парламента и секретарь блока «Победа» Марина Таубер, которой 12 августа запретили покидать Молдавию в течение 60 дней из-за «вмешательства в дела правосудия». «Мы полны решимости бороться за родную страну», – подчеркнула Таубер.
Позже выступил и лидер блока «Победа» Илан Шор. Он начал речь с рассказа о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Нынешнюю действительность в Молдавии политик описал кратко: «За последние 30 лет мы потеряли все, что имели <…> была убита та хрупая демократия, которую мы пытались сохранять». Он подчеркнул, что единственное будущее для его страны – быть частью единого экономического, социального, внешнеполитического и идеологического пространства вместе с Россией и другими постсоветскими странами.
Также собравшимся показали видеообращение зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Он не смог присутствовать на мероприятии, так как находится в Курской области. «Без России и без русского мира не будет никакой Молдовы», – подчеркнул Толстой и заверил собравшихся, что победа неминуема.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов напомнил собравшимся, что Россия освобождала Молдавию от турецкого ига, СССР – от Румынии. «У нас гены победителей, в отличие от стран Евросоюза <…> это лузеры, у них гены лузеров, в войне победили мы», – сказал Никонов. Он подчеркнул, что настало время, когда наиболее динамичными центрами силы современного мира стали ШОС, ЕАЭС и БРИКС.
Гуцул и Шор в 2024 г. не смогут бороться за пост президента Молдавии из-за возрастных ограничений. Кандидат должен быть старше 40 лет, сейчас обоим политикам по 37 лет.
Мероприятие завершилось повторным выступлением Боли. По мнению политика, Молдавия должна стать президентской республикой. Он объяснил это необходимостью наличия «сильной личности», которая взяла бы на себя полную ответственность за то, что происходит в стране.
Боля подчеркнул, что в ЕС и на Западе в целом Молдавии готовят роль «пушечного мяса» в борьбе цивилизаций и делают из нее «антиРоссию номер два». По словам кандидата, он будет стремиться восстановить отношения с Москвой. «Единственным гарантом мира и спокойствия на нашей земле является Россия», – сказал Боля. Он также подчеркнул желание восстановить торгово-экономические связи.
По данным Национального бюро статистики Молдавии, экспорт в страны СНГ за январь – ноябрь 2023 года составил $848,4 млн – на 8,7% меньше, чем за аналогичный период в 2022 г. Импорт товаров из СНГ за 11 месяцев 2023 г. сократился на 30,7%.
Боля объяснил «Ведомостям», что в случае победы во главе внутриполитической повестки будет восстановление экономики. При этом он подчеркнул, что для этого придется успешно провести и парламентские выборы, так как без поддержки законодательной власти будет сложно осуществить экономические реформы. Предположительно, они должны состояться в 2025 г.
Как мешают «Победе»
Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в выборах президента и в референдуме по евроинтеграции, следует из решения комиссии от 7 августа.
Несмотря на существующие проблемы, у «Победы» есть шанс преодолеть их с юридической точки зрения, рассказал «Ведомостям» представитель территориального представительства блока «Победа».
Евгения Гуцул назвала «Ведомостям» и другую проблему, помимо недопуска к выборам: ограничение возможности получать и использовать финансовые ресурсы. По ее словам, этому способствует блокировка союзниками Санду переводов молдавских граждан из России, в частности с помощью платежной системы «Золотая корона», и отказы в открытии банковских счетов.
Если Болю все-таки допустят до выборов, он столкнется не только с Санду, но и с лидером Либерально-демократической партии Владом Филатом, экс-премьером и главой Партии развития и объединения Молдовы Ионом Кику, бывшим башканом Гагаузии Ириной Влах, председателем «Нашей партии» Ренато Усатым (объявлен в розыск МВД России), экс-министром внутренних дел Молдавии Андреем Нэстасе, а также с бывшим генпрокурором Александром Стояногло.
«Победа» объединяет партии «Шор» (в августе 2023 г. минюст Молдавии принял решение о ликвидации партии), «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В конце апреля генпрокурор республики Ион Мунтяну (тогда и. о.) заявил, что создание политического блока якобы может угрожать безопасности Молдавии.
Как сообщил во время съезда Шор, за 10 минут до начала мероприятия в Молдавии приняли решение приостановить на 3 месяца деятельность партии «Шанс», составляющей блока «Победа».
Сможет ли «Победа» победить
У блока практически нет шансов на нынешних выборах, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По мнению эксперта, этому способствуют не только действия Санду по ограничению возможностей оппозиции, но и отсутствие у оппозиции реального плана для и на случай победы.
«Им даже будет трудно активизировать голоса молдавских граждан, проживающих на территории России, так как Санду дала команду максимально агитировать сограждан в Европе и США, а находящимся в России, наоборот, ограничить возможность голосования», – сказал эксперт.
Вне зависимости от результатов президентских выборов блок «Победа» продолжит существовать и готовиться к другим выборам, включая парламентские, сказала «Ведомостям» Гуцул.