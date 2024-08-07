ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах президента
Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока «Победа» об участии в выборах президента и в референдуме по евроинтеграции, следует из решения комиссии.
«Комиссия отклонила заявку блока "Победа" на основании выявленных нарушений. Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций», – сказал заместитель председателя ЦИК Павел Постика (цитата по ТАСС).
За решение проголосовали семь членов комиссии, против – один. По словам зампреда ЦИК, нарушения касаются названия блока, способов финансирования и других аспектов. Блок может оспорить решение ЦИК в суде.
Выборы в Молдавии пройдут 20 октября. 2 августа стало известно, что блок «Победа» выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты страны. Спустя несколько дней лидер «Победы» Илан Шор заявил, что власти Молдавии пытаются помешать блоку принять участие в выборах и референдуме о евроинтеграции. По его словам, главная задача для президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) – удержаться любой ценой у власти.