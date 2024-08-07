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ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах президента

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока «Победа» об участии в выборах президента и в референдуме по евроинтеграции, следует из решения комиссии.

«Комиссия отклонила заявку блока "Победа" на основании выявленных нарушений. Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций», – сказал заместитель председателя ЦИК Павел Постика (цитата по ТАСС).

За решение проголосовали семь членов комиссии, против – один. По словам зампреда ЦИК, нарушения касаются названия блока, способов финансирования и других аспектов. Блок может оспорить решение ЦИК в суде.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября. 2 августа стало известно, что блок «Победа» выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты страны. Спустя несколько дней лидер «Победы» Илан Шор заявил, что власти Молдавии пытаются помешать блоку принять участие в выборах и референдуме о евроинтеграции. По его словам, главная задача для президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) – удержаться любой ценой у власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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