Блок «Победа» выдвинул Болю в качестве кандидата в президенты Молдавии
Оппозиционный блок «Победа» выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты Молдавии, сообщил лидер блока Илан Шор.
«Василий Андреевич – человек, которому мы все доверяем, в которого верим. Именно поэтому он является кандидатом, которого поддержали все, и я уверен, что он будущий президент», – сказал он (цитата по ТАСС).
Выборы в Молдавии пройдут 20 октября. В июле стало известно, что в них примет участие бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Тогда же прокуратура Молдавии возобновила дело против него, которое возбудили в октябре 2022 г. Стояногло обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.
18 июля о намерении баллотироваться в президенты Молдавии сообщила журналистка Наталья Морарь. Ей 40 лет, в 2007 г. она окончила социологический факультет Московского государственного университета (МГУ), работала в журнале The New Times. До 2012 г. ей был запрещен въезд в Россию.