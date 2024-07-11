Прокуратура Молдавии возобновила дело бывшего генпрокурора Стояногло
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией возобновила дело против бывшего генерального прокурора Александра Стояногло, который решил баллотироваться на пост президента страны. Это следует из сообщения ведомства.
«Уголовное дело против бывшего генпрокурора и двух сотрудников прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам разблокировано», – сообщила пресс-служба.
Ведомство уточнило, что коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинева отклонила жалобы сотрудников, которых обвинили в противоправных действиях вместе со Стояногло. Апелляция находилась на рассмотрении палаты более полутора лет с декабря 2022 г.
Стояногло временно отстранили от должности генпрокурора в 2021 г. Вместе с ним от должностей отстранили и его заместителей. В октябре этого же года в кабинете Стояногло прошли обыски, его задержали. Уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора возбудили в октябре 2022 г. Он обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.
8 июля стало известно, что Стояногло будет участвовать в выборах президента Молдавии. По его словам, на такое решение повлияло несколько факторов. Стояногло подчеркнул, что в стране «с каждым днем растет несправедливость, безнаказанность за нее и демонстративные оскорбления», приводит его слова TV Moldova.