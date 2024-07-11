Прокуратура Молдавии возобновила дело бывшего генпрокурора Стояногло

Стояногло временно отстранили от должности генпрокурора в 2021 г. Вместе с ним от должностей отстранили и его заместителей. В октябре этого же года в кабинете Стояногло прошли обыски, его задержали. Уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора возбудили в октябре 2022 г. Он обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.