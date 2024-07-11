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Прокуратура Молдавии возобновила дело бывшего генпрокурора Стояногло

Ведомости

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией возобновила дело против бывшего генерального прокурора Александра Стояногло, который решил баллотироваться на пост президента страны. Это следует из сообщения ведомства.

«Уголовное дело против бывшего генпрокурора и двух сотрудников прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам разблокировано», – сообщила пресс-служба.

Ведомство уточнило, что коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты Кишинева отклонила жалобы сотрудников, которых обвинили в противоправных действиях вместе со Стояногло. Апелляция находилась на рассмотрении палаты более полутора лет с декабря 2022 г.

Стояногло временно отстранили от должности генпрокурора в 2021 г. Вместе с ним от должностей отстранили и его заместителей. В октябре этого же года в кабинете Стояногло прошли обыски, его задержали. Уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора возбудили в октябре 2022 г. Он обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.

8 июля стало известно, что Стояногло будет участвовать в выборах президента Молдавии. По его словам, на такое решение повлияло несколько факторов. Стояногло подчеркнул, что в стране «с каждым днем растет несправедливость, безнаказанность за нее и демонстративные оскорбления», приводит его слова TV Moldova.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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