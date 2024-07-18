Журналистка Морарь будет баллотироваться в президенты Молдавии

Морарь 40 лет. В 2007 г. окончила социологический факультет Московского государственного университета (МГУ), работала в журнале The New Times. В 2007 г. Морарь была задержана в аэропорту «Домодедово», когда прилетела из командировки в Израиль. Сотрудники ФСБ сообщили ей, что принято решение о нежелательности ее пребывания в России, и в тот же день она была депортирована в Кишинев.