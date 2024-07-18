Журналистка Морарь будет баллотироваться в президенты Молдавии
Журналистка Наталья Морарь будет баллотироваться в президенты Молдавии. Об этом она объявила на своем YouTube-канале.
В своем видеообращении Морарь заявила, что молдаване «потеряли надежду, потеряли уверенность», но Молдавия может стать страной, о которой «все будут говорить с восхищением».
«Надо сосредоточиться на решении внутренних проблем, мы больше не можем позволить себе ждать десятилетиями, слушая пустые обещания о далеком будущем», – сказала она.
Морарь 40 лет. В 2007 г. окончила социологический факультет Московского государственного университета (МГУ), работала в журнале The New Times. В 2007 г. Морарь была задержана в аэропорту «Домодедово», когда прилетела из командировки в Израиль. Сотрудники ФСБ сообщили ей, что принято решение о нежелательности ее пребывания в России, и в тот же день она была депортирована в Кишинев.
В феврале 2009 г. Морарь вновь прилетела в Москву из Кишинева с мужем – гражданином России, но ей также отказали во въезде в страну. Въезд в страну ей разрешили только в марте 2012 г.