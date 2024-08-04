Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов
Власти Молдавии предпринимают шаги, которые могут помешать оппозиционному блоку «Победа» принять участие в предстоящих президентских выборах и референдуме о евроинтеграции. Об этом сообщил лидер блока Илан Шор в своем Telegram-канале.
«То, что ЦИК не зарегестрировал блок для референдума, является грубейшим нарушением законодательства. Мы знаем, что готовится массовая фальсификация на выборах. Мы знаем, что все члены комиссий получили жесточайшие указания ни в коем случае не допускать главную оппозиционную силу страны на участие в референдуме и выборах президента», – уточнил Шор.
По его словам, главная задача для президента Молдавии Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) – удержаться любой ценой у власти, потому что противоположная для них ситуация будет тюрьмой. Политик отметил, что блок готов прибегнуть к альтернативным мерам и собирается фиксировать нарушения ЦИК на выборах.
Выборы в Молдавии пройдут 20 октября. 2 августа Шор сообщил, что блок выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты Молдавии.
В июле стало известно, что в выборах примет участие бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Тогда же прокуратура Молдавии возобновила дело против него, которое возбудили в октябре 2022 г. Стояногло обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.
18 июля о намерении баллотироваться в президенты Молдавии заявила журналистка Наталья Морарь. Ей 40 лет, в 2007 г. она окончила социологический факультет Московского государственного университета, работала в журнале The New Times. До 2012 г. ей был запрещен въезд в Россию.