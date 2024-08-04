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Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов

Ведомости

Власти Молдавии предпринимают шаги, которые могут помешать оппозиционному блоку «Победа» принять участие в предстоящих президентских выборах и референдуме о евроинтеграции. Об этом сообщил лидер блока Илан Шор в своем Telegram-канале.

«То, что ЦИК не зарегестрировал блок для референдума, является грубейшим нарушением законодательства. Мы знаем, что готовится массовая фальсификация на выборах. Мы знаем, что все члены комиссий получили жесточайшие указания ни в коем случае не допускать главную оппозиционную силу страны на участие в референдуме и выборах президента», – уточнил Шор.

По его словам, главная задача для президента Молдавии Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) – удержаться любой ценой у власти, потому что противоположная для них ситуация будет тюрьмой. Политик отметил, что блок готов прибегнуть к альтернативным мерам и собирается фиксировать нарушения ЦИК на выборах.

Выборы в Молдавии пройдут 20 октября. 2 августа Шор сообщил, что блок выдвинул депутата парламента Василия Болю в качестве кандидата в президенты Молдавии.

В июле стало известно, что в выборах примет участие бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Тогда же прокуратура Молдавии возобновила дело против него, которое возбудили в октябре 2022 г. Стояногло обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением и ложных заявлениях.

18 июля о намерении баллотироваться в президенты Молдавии заявила журналистка Наталья Морарь. Ей 40 лет, в 2007 г. она окончила социологический факультет Московского государственного университета, работала в журнале The New Times. До 2012 г. ей был запрещен въезд в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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