Шор обвинил власти Молдавии в попытке отстранить его блок от выборов

По его словам, главная задача для президента Молдавии Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) – удержаться любой ценой у власти, потому что противоположная для них ситуация будет тюрьмой. Политик отметил, что блок готов прибегнуть к альтернативным мерам и собирается фиксировать нарушения ЦИК на выборах.