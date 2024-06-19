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Захарова отвергла обвинения во вмешательстве в дела Молдавии

Ведомости

Совместное заявление Великобритании, Канады и США о том, что Россия якобы вмешивается в избирательные процессы в Молдавии, являются безосновательными. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это избитые русофобские штампы, голословные, бездоказательные обвинения нашей страны во всех бедах теперь еще Молдавии. <…> Думаю, это в том числе попытка хоть как-то заретушировать процесс последовательного превращения республики под руководством ставленницы Запада [президента страны Майи] Санду в диктатуру», – сообщила Захарова.

Заявление Великобритании, Канады и США было опубликовано 13 июня на сайте МИД Соединенного Королевства. В нем, среди прочего, говорилось о том, что РФ якобы намерена спровоцировать протесты в Молдавии, если пророссийский кандидат не победит на президентских выборах осенью этого года.

Санду заявила о планах участвовать в гонке за пост главы государства в декабре 2023 г. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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