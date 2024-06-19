Захарова отвергла обвинения во вмешательстве в дела Молдавии
Совместное заявление Великобритании, Канады и США о том, что Россия якобы вмешивается в избирательные процессы в Молдавии, являются безосновательными. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Это избитые русофобские штампы, голословные, бездоказательные обвинения нашей страны во всех бедах теперь еще Молдавии. <…> Думаю, это в том числе попытка хоть как-то заретушировать процесс последовательного превращения республики под руководством ставленницы Запада [президента страны Майи] Санду в диктатуру», – сообщила Захарова.
Заявление Великобритании, Канады и США было опубликовано 13 июня на сайте МИД Соединенного Королевства. В нем, среди прочего, говорилось о том, что РФ якобы намерена спровоцировать протесты в Молдавии, если пророссийский кандидат не победит на президентских выборах осенью этого года.
Санду заявила о планах участвовать в гонке за пост главы государства в декабре 2023 г. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз.