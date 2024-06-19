Захарова отвергла обвинения во вмешательстве в дела Молдавии

Заявление Великобритании, Канады и США было опубликовано 13 июня на сайте МИД Соединенного Королевства. В нем, среди прочего, говорилось о том, что РФ якобы намерена спровоцировать протесты в Молдавии, если пророссийский кандидат не победит на президентских выборах осенью этого года.