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Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд секретарю блока «Победа» Таубер

Ведомости

Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии секретарю блока «Победа» Марине Таубер, сообщил председательствующий судья на оглашении решения инстанции.

«Суд рассмотрел запрос адвокатов депутата парламента Таубер и принял решение отказать в прошении о выезде из страны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

До этого Таубер обвинили во вмешательстве в осуществление правосудия. Она устроила акцию протеста возле суда и сорвала заседание по делу лидера партии «Шор» Илана Шора. 12 августа Таубер запретили покидать территорию страны в течение 60 дней.

Летом 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» неконституционной. В мае этого года пять телеканалов в стране лишись разрешения на вещание, поскольку власти посчитали источники их финансирования сомнительными и связанными с бывшими лидерами «Демократической партии» и партии «Шор».

В апреле председатель партии «Шор» объявил о создании политического блока «Победа». Исполнительным секретарем назначена глава Гагаузии Евгения Гуцул, Илан Шор назначен председателем исполнительного комитета. Секретарем исполкома блока стала депутат Марина Таубер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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