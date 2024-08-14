Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд секретарю блока «Победа» Таубер
Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии секретарю блока «Победа» Марине Таубер, сообщил председательствующий судья на оглашении решения инстанции.
«Суд рассмотрел запрос адвокатов депутата парламента Таубер и принял решение отказать в прошении о выезде из страны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
До этого Таубер обвинили во вмешательстве в осуществление правосудия. Она устроила акцию протеста возле суда и сорвала заседание по делу лидера партии «Шор» Илана Шора. 12 августа Таубер запретили покидать территорию страны в течение 60 дней.
Летом 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» неконституционной. В мае этого года пять телеканалов в стране лишись разрешения на вещание, поскольку власти посчитали источники их финансирования сомнительными и связанными с бывшими лидерами «Демократической партии» и партии «Шор».
В апреле председатель партии «Шор» объявил о создании политического блока «Победа». Исполнительным секретарем назначена глава Гагаузии Евгения Гуцул, Илан Шор назначен председателем исполнительного комитета. Секретарем исполкома блока стала депутат Марина Таубер.