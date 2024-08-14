Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд секретарю блока «Победа» Таубер

Летом 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» неконституционной. В мае этого года пять телеканалов в стране лишись разрешения на вещание, поскольку власти посчитали источники их финансирования сомнительными и связанными с бывшими лидерами «Демократической партии» и партии «Шор».