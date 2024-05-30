Власти Молдавии отозвали лицензии у связанных с оппозицией телеканалов
В Молдавии пять телеканалов лишись разрешения на вещание, поскольку власти посчитали источники их финансирования сомнительными и связанными с бывшими лидерами «Демократической партии» и партии «Шор» Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Лицензии отозваны у телеканалов «Первый в Молдове», Accent TV, Orizont TV, «Канал 2» и «Канал 3». Поясняется, что они нарушили требование совета по продвижению инвестиционных проектов Молдавии предоставить полную информацию о банковских счетах, раскрыв детали только по одному, хотя имеют еще несколько в разных кредитных учреждениях.
«В случае каждого были выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе Плахотнюка-Шора», – говорится на сайте правительства.
Летом 2023 г. конституционный суд Молдавии признал оппозиционную пророссийскую партию «Шор» неконституционной. 25 мая этого года министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару сообщила, что власти запросили у РФ экстрадицию лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, который на родине был приговорен к 15 годам лишения свободы.
Что касается Плахотнюка, то в 2019 г. после смены власти в стране он оставил пост председателя «Демократической партии» и покинул Молдавию. В 2021 г. президент Молдавии Майя Санду заявила, что он «обокрал» страну и должен быть экстрадирован в республику. В России молдавский бизнесмен летом 2023 г. был заочно осужден на 20 лет за вывод из РФ более 126 млрд руб.