Власти Молдавии отозвали лицензии у связанных с оппозицией телеканалов

Что касается Плахотнюка, то в 2019 г. после смены власти в стране он оставил пост председателя «Демократической партии» и покинул Молдавию. В 2021 г. президент Молдавии Майя Санду заявила, что он «обокрал» страну и должен быть экстрадирован в республику. В России молдавский бизнесмен летом 2023 г. был заочно осужден на 20 лет за вывод из РФ более 126 млрд руб.