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Власти Молдавии отозвали лицензии у связанных с оппозицией телеканалов

Ведомости

В Молдавии пять телеканалов лишись разрешения на вещание, поскольку власти посчитали источники их финансирования сомнительными и связанными с бывшими лидерами «Демократической партии» и партии «Шор» Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Лицензии отозваны у телеканалов «Первый в Молдове», Accent TV, Orizont TV, «Канал 2» и «Канал 3». Поясняется, что они нарушили требование совета по продвижению инвестиционных проектов Молдавии предоставить полную информацию о банковских счетах, раскрыв детали только по одному, хотя имеют еще несколько в разных кредитных учреждениях.

«В случае каждого были выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе Плахотнюка-Шора», – говорится на сайте правительства.

Летом 2023 г. конституционный суд Молдавии признал оппозиционную пророссийскую партию «Шор» неконституционной. 25 мая этого года министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару сообщила, что власти запросили у РФ экстрадицию лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, который на родине был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Что касается Плахотнюка, то в 2019 г. после смены власти в стране он оставил пост председателя «Демократической партии» и покинул Молдавию. В 2021 г. президент Молдавии Майя Санду заявила, что он «обокрал» страну и должен быть экстрадирован в республику. В России молдавский бизнесмен летом 2023 г. был заочно осужден на 20 лет за вывод из РФ более 126 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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