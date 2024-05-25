Молдавия попросила Россию выдать лидера блока «Победа» Илана Шора
Власти Молдавии запросили у РФ экстрадицию лидера молдавского оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, который был приговорен к 15 годам лишения свободы в республике, сообщила министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару.
«Мы также запросили экстрадицию у Российской Федерации для исполнения решений Апелляционной платы. Пока мы не получили ответа», – сообщила она в эфире телеканала PRO TV (цитата по ТАСС).
7 апреля Илан Шор заявил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией. По его словам, это понимает и признает каждый адекватный житель республики. Шор обратил внимание, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными.
21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. По ее словам, у этого кандидата будут шансы выиграть.
Летом 2023 г. конституционный суд (КС) Молдавии 19 июня признал оппозиционную пророссийскую партию «Шор» неконституционной. В тот же день президент республики Майя Санду приветствовала решение суда, отметив, что «молдаване ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти».