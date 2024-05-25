7 апреля Илан Шор заявил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией. По его словам, это понимает и признает каждый адекватный житель республики. Шор обратил внимание, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными.