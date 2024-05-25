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Молдавия попросила Россию выдать лидера блока «Победа» Илана Шора

Ведомости

Власти Молдавии запросили у РФ экстрадицию лидера молдавского оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, который был приговорен к 15 годам лишения свободы в республике, сообщила министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару.

«Мы также запросили экстрадицию у Российской Федерации для исполнения решений Апелляционной платы. Пока мы не получили ответа», – сообщила она в эфире телеканала PRO TV (цитата по ТАСС).

7 апреля Илан Шор заявил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией. По его словам, это понимает и признает каждый адекватный житель республики. Шор обратил внимание, что правящая в Кишиневе партия PAS («Действие и солидарность») разорвала связи с Россией, но в будущем они не просто восстановятся, а станут еще более прочными и надежными.

21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. По ее словам, у этого кандидата будут шансы выиграть.

Летом 2023 г. конституционный суд (КС) Молдавии 19 июня признал оппозиционную пророссийскую партию «Шор» неконституционной. В тот же день президент республики Майя Санду приветствовала решение суда, отметив, что «молдаване ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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