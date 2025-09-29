ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных фракций на парламентских выборах
Оппозиционные партии Молдавии получили большинство голосов на парламентских выборах, прошедших 28 сентября. Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов внутри страны, Патриотический блок набрал 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. В сумме оппозиция получила 49,54% голосов. Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) набрала 44,13%.
С учетом зарубежных участков, где обработано 99,03% протоколов, ПДС показала результат в 49,85%. У Патриотического блока – 24,36%, у «Альтернативы» – 8,02%, у «Нашей партии» – 6,24%, у «Демократии дома» – 5,65%. Всего оппозиция получила 44,27%.
К выборам власти увеличили количество зарубежных участков с 234 до 301, большинство из них открыли в западных странах. На эти участки направили около 864 000 бюллетеней, внутри страны – около 2,7 млн. В России открыли только два участка – в посольстве и консульстве в Москве. На них проголосовали 4109 человек. Оппозиция обвинила власти в намеренном сокращении числа участков там, где она пользуется поддержкой, и увеличении в других местах.
Президент Майя Санду, формально беспартийная, 28 сентября заявила о попытках вмешательства и фальсификаций на выборах. По ее словам, на эти цели якобы выделили 100 млн евро. Она не исключила возможности аннулирования итогов голосования.
В этот же день основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что, находясь во Франции под следствием, дважды получал через посредников просьбы молдавских спецслужб помочь в цензуре ряда каналов в преддверии выборов. Первую просьбу он выполнил, после чего, по его словам, разведка пообещала «сказать судье хорошие вещи». Вторую просьбу Дуров отверг, посчитав необоснованной.
Накануне выборов ЦИК снял с голосования несколько оппозиционных партий. 26 сентября из-за несоблюдения гендерной квоты – партию «Сердце Молдовы», а в день выборов – «Великую Молдову» Виктории Фуртунэ, участвовавшую в составе Патриотического блока. Партию обвинили в незаконном финансировании и подкупе избирателей.