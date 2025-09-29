ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных фракций на парламентских выборах

К выборам власти увеличили количество зарубежных участков с 234 до 301, большинство из них открыли в западных странах. На эти участки направили около 864 000 бюллетеней, внутри страны – около 2,7 млн. В России открыли только два участка – в посольстве и консульстве в Москве. На них проголосовали 4109 человек. Оппозиция обвинила власти в намеренном сокращении числа участков там, где она пользуется поддержкой, и увеличении в других местах.