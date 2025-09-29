Дания подняла истребители над Борнхольмом на фоне сообщений о дронах
Датские истребители вечером 28 сентября были подняты в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море. Об этом сообщил телеканал TV2.
По словам руководителя местной полиции Томаса Элсгаарда, самолеты пролетели над островом в двух направлениях.
«Другие подробности полиции не известны», – сказал Элсгаард, добавив, что в тот же вечер жители не раз сообщали о замеченных беспилотниках.
В вооруженных силах Дании от комментариев отказались.
28 сентября стало известно, что страна временно закроет воздушное пространство для гражданских дронов. Запрет будет действовать с 29 сентября по 3 октября на фоне саммита Евросоюза. Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен пояснял, что мера призвана исключить путаницу между легальными и вражескими беспилотниками и упростить работу полиции по обеспечению безопасности. За нарушение запрета предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до двух лет.