Дания подняла истребители над Борнхольмом на фоне сообщений о дронах

Датские истребители вечером 28 сентября были подняты в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море. Об этом сообщил телеканал TV2.

По словам руководителя местной полиции Томаса Элсгаарда, самолеты пролетели над островом в двух направлениях.

«Другие подробности полиции не известны», – сказал Элсгаард, добавив, что в тот же вечер жители не раз сообщали о замеченных беспилотниках.

В вооруженных силах Дании от комментариев отказались.

28 сентября стало известно, что страна временно закроет воздушное пространство для гражданских дронов. Запрет будет действовать с 29 сентября по 3 октября на фоне саммита Евросоюза. Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен пояснял, что мера призвана исключить путаницу между легальными и вражескими беспилотниками и упростить работу полиции по обеспечению безопасности. За нарушение запрета предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

