Дания временно закроет небо для гражданских БПЛА после инцидентов с дронами
Воздушное пространство Дании будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября на фоне предстоящего саммита Евросоюза (ЕС). Об этом сообщается на сайте министерства транспорта страны.
Такое решение принял министр транспорта Дании Томас Даниэльсен после консультаций с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном и министром юстиции Питером Хуммельгордом. Даниэльсен уточнил, что это позволит исключить риск того, что вражеские беспилотники будут перепутаны с легальными. Запрет будет действовать круглосуточно. Ожидается, что он также упростить работу полицейских по обеспечению безопасности граждан.
За нарушение запрета может грозить штраф или тюремное заключение на срок до двух лет.
27 сентября власти Дании объявили об обнаружении беспилотников у авиабазы Каруп. Из-за инцидента воздушное пространство на некоторое время закрывали для движения гражданских самолетов.
Утром 26 сентября Дания также закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга в связи с замеченным беспилотником. Вечером 22 сентября в стране впервые зафиксировали нахождение дронов. Аэропорт Копенгагена на фоне произошедшего приостановил полеты самолетов. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.