Дания временно закроет небо для гражданских БПЛА после инцидентов с дронами

Такое решение принял министр транспорта Дании Томас Даниэльсен после консультаций с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном и министром юстиции Питером Хуммельгордом. Даниэльсен уточнил, что это позволит исключить риск того, что вражеские беспилотники будут перепутаны с легальными. Запрет будет действовать круглосуточно. Ожидается, что он также упростить работу полицейских по обеспечению безопасности граждан.