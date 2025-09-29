Пограничная служба США начала задержания в центре Чикаго
Сотрудники погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго, где начали задержания. Об этом сообщает телеканал ABC 7.
«Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днем, задержав множество человек», – говорится в сообщении.
Губернатор Иллинойса Джей Прицкер заявил, что силовики вооружены, и обвинил их в запугивании жителей. Мэр города Брэндон Джонсон назвал действия федеральных властей «очередной наглой провокацией со стороны администрации Трампа, которая не делает ничего, чтобы сделать наш город безопаснее».
11 августа президент США Дональд Трамп объявил о взятии под федеральный контроль полиции Вашингтона и направлении в столицу нацгвардии. Американский лидер подчеркивал, что намерен «навести порядок» и в других крупных городах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.