Пограничная служба США начала задержания в центре Чикаго

Губернатор Иллинойса Джей Прицкер заявил, что силовики вооружены, и обвинил их в запугивании жителей. Мэр города Брэндон Джонсон назвал действия федеральных властей «очередной наглой провокацией со стороны администрации Трампа, которая не делает ничего, чтобы сделать наш город безопаснее».