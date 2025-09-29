Times: Швеция пересмотрит свое отношение к ядерному оружию
Швеция начала дискуссии по разработке собственного ядерного оружия, сообщила газета The Sunday Times. Дебаты вышли на политический уровень, хотя нет доказательств того, что правительство серьезно намерено разрабатывать боеголовки.
Швеция должна сыграть свою роль в общей европейской стратегии в области ядерного оружия, считает депутат Европарламента от правоцентристской партии Христианских демократов, входящей в правительство, Алиса Теодореску Маве.
«Многое необходимо разработать, в том числе и всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует огромных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно», – рассказал газете эксперт по ядерному оружию из FOA Мартин Голиаф.
Как пишет газета, геополитическая нестабильность вынуждает начать дебаты, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить ядерное оружие. Также стоит вопрос следует это сделать в одиночку или совместно с союзниками по НАТО.
21 июля UK Defence Journal сообщило, что США впервые с 2008 г. разместили ядерное оружие на территории Великобритании. Британские СМИ предполагают, что возвращение ядерного оружия на фоне ухудшения отношений с Россией может изменить ядерную стратегию НАТО в Европе.