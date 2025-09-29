Экс-глава британской спецслужбы предположила, что война с РФ уже идет

26 сентября Министерство иностранных дел РФ сообщило, что санкционный список в отношении Великобритании расширен. Под ограничения попали новые представители британского политического и экспертного сообщества. Как отметили в МИД РФ, данное решение связано с «конфронтационным курсом Лондона», в том числе в контексте продолжающегося финансирования украинской стороны и применения ограничительных мер против России.