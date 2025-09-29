Экс-глава британской спецслужбы предположила, что война с РФ уже идет
Лондон уже может находиться в состоянии войны с Москвой из-за якобы совершения масштабных кибератак и диверсий российской стороной, заявила бывший руководитель контрразведки Великобритании MI5 Элиза Мэннингем-Буллер, передает The Guardian. Так она прокомментировала слова экс-советника президента США Фионы Хилл на эту тему.
«Я думаю, что она может быть права, говоря, что мы уже находимся в состоянии войны с Россией. Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят масштабный характер», – сказала Мэннингем-Буллер.
Издание напомнило об атаках хакеров на британские компании. Авторы материала при этом уточнили, что «для обнаружения источника атак может потребоваться время», однако предположили, что многие такие происшествия могут быть связаны с Россией.
26 сентября Министерство иностранных дел РФ сообщило, что санкционный список в отношении Великобритании расширен. Под ограничения попали новые представители британского политического и экспертного сообщества. Как отметили в МИД РФ, данное решение связано с «конфронтационным курсом Лондона», в том числе в контексте продолжающегося финансирования украинской стороны и применения ограничительных мер против России.