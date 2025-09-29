Politico: в ЕС заговорили о риске наступления «момента Франца Фердинанда»

Риторика НАТО в последние недели ужесточилась на фоне обвинений в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства Польши, Румынии, Норвегии и Дании. Президент Чехии Петр Павел заявлял, что союзники должны отвечать на подобные действия «в том числе и военным путем». Трамп и генсек НАТО Марк Рютте согласились с тем, что самолеты-нарушители нужно сбивать, хотя последний позже уточнил, что речь идет только о случаях прямой угрозы гражданам и военным.