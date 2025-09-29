Politico: в ЕС заговорили о риске наступления «момента Франца Фердинанда»
В Европейском союзе обеспокоены ростом напряженности на континенте и возможностью внезапной эскалации, которая может привести к крупному конфликту. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Собеседники издания провели параллель с событиями 1914 г., когда убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для начала Первой мировой войны. По их словам, существует риск наступления аналогичного «момента», при котором инцидент перерастет в масштабный кризис.
1 октября в Копенгагене откроется саммит ЕС, первый после июньской встречи лидеров в Брюсселе. Politico отмечает, что подготовка к мероприятию проходит на фоне «бряцания оружием», усилившегося после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Несмотря на оптимизм, возникший после саммита, страны стали вести себя еще резче, а ЕС по-прежнему сложно согласовать единую политику в отношении России.
«Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания, который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт», – заявил изданию эксперт Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс. По его словам, ситуация осложняется позицией президента США, который призывает союзников сбивать российские самолеты, но при этом не гарантирует поддержки.
Риторика НАТО в последние недели ужесточилась на фоне обвинений в адрес Москвы в нарушении воздушного пространства Польши, Румынии, Норвегии и Дании. Президент Чехии Петр Павел заявлял, что союзники должны отвечать на подобные действия «в том числе и военным путем». Трамп и генсек НАТО Марк Рютте согласились с тем, что самолеты-нарушители нужно сбивать, хотя последний позже уточнил, что речь идет только о случаях прямой угрозы гражданам и военным.
В Кремле отвергли обвинения в адрес России, назвав их беспочвенными, а заявления о необходимости сбивать российские самолеты – безответственными.