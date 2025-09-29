Медведев допустил войну с Европой из-за «отмороженных идиотов»
Россия не хочет войны и ее не должно быть, однако Москве стоит «быть начеку» из-за разобщенности европейских стран и безответственности их лидеров, заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения», – подчеркнул политик.
По словам Медведева, подобные конфликты не интересуют Россию, как и любая война в целом. Кроме того, главной целью страны он назвал развитие своих территорий, в том числе новых регионов, на что государству необходимы денежные средства. В качестве третьего аргумента зампред Совбеза написал, что «Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик».
27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москву тревожат заявления ряда политических деятелей в странах ЕС и НАТО, которые допускают возможность третьей мировой войны. По его словам, такие подходы подрывают поиск баланса интересов в международных отношениях и нарушают принцип суверенного равенства стран, который лежит в основе многополярности.