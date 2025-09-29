Медведев допустил войну с Европой из-за «отмороженных идиотов»

По словам Медведева, подобные конфликты не интересуют Россию, как и любая война в целом. Кроме того, главной целью страны он назвал развитие своих территорий, в том числе новых регионов, на что государству необходимы денежные средства. В качестве третьего аргумента зампред Совбеза написал, что «Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик».