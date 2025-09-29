Газета
Путин примет губернатора Тверской области в Кремле

Ведомости

Президент Владимир Путин проведет встречу в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Другие встречи уже будут носить менее публичный характер», – рассказал представитель Кремля.

Предыдущая встреча главы государства с губернатором в Кремле состоялась 4 февраля. Тогда они обсудили развитие Тверской области в экономической сфере. По словам Рудени, инвестиции в субъект «укрепляются», а за 2024 г. зафиксировано 800 млрд руб. роста регионального валового продукта.

Тверской губернатор также рассказал Путину о планах расширить курортный комплекс «Завидово». Он отмечал, что в регионе намерены открыть еще два «четырехзвездочных» и один «трехзвездочный» отеля. Общий номерной фонд должен составить 1400 номеров и два крупных центра отдыха. Два новых отеля уже начали принимать гостей летом 2025 г.

