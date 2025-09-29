Путин примет губернатора Тверской области в Кремле

Тверской губернатор также рассказал Путину о планах расширить курортный комплекс «Завидово». Он отмечал, что в регионе намерены открыть еще два «четырехзвездочных» и один «трехзвездочный» отеля. Общий номерной фонд должен составить 1400 номеров и два крупных центра отдыха. Два новых отеля уже начали принимать гостей летом 2025 г.