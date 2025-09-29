В Кремле заявили о потенциальных угрозах от поставок Украине ракет Tomahawk
Поставки крылатых ракет большой дальности Tomahawk Украине несут потенциальные угрозы, и их возможное применение вызывает вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, ключевыми остаются не только характеристики самих ракет, но и то, кто будет непосредственно задействован в их использовании. «Надо понять потенциальные угрозы от этого, понять, кто будет вовлечен в процесс», – подчеркнул Песков.
При этом он отметил, что, даже если такие поставки состоятся, они не повлияют на ход боевых действий. «Они не смогут изменить динамику», – сказал Песков.
28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Украина готова к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. Зеленский уточнил, что речь идет именно об ответных ударах.