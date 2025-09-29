Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле заявили о потенциальных угрозах от поставок Украине ракет Tomahawk

Ведомости

Поставки крылатых ракет большой дальности Tomahawk Украине несут потенциальные угрозы, и их возможное применение вызывает вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ключевыми остаются не только характеристики самих ракет, но и то, кто будет непосредственно задействован в их использовании. «Надо понять потенциальные угрозы от этого, понять, кто будет вовлечен в процесс», – подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что, даже если такие поставки состоятся, они не повлияют на ход боевых действий. «Они не смогут изменить динамику», – сказал Песков.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Украина готова к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. Зеленский уточнил, что речь идет именно об ответных ударах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте