Политика

Туск назвал конфликт на Украине «нашим»

Ведомости

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине касается напрямую и Польши. Об этом он сказал на Варшавском форуме безопасности, передает Rzeczpospolita.

«Нравится это кому-то или нет, но конфликт на Украине наш», – подчеркнул Туск.

Туск отметил, что Польша активно усиливает свою обороноспособность. «Мы приняли решение вооружить польский народ и модернизировать армию в больших масштабах, потому что знаем, что должны рассчитывать на себя», – пояснил он.

По словам премьера, чтобы эффективно полагаться на союзников по НАТО, страна должна быть полноправным участником альянса.

28 сентября польские военные подняли в небо истребители в связи с якобы активностью российской авиации.

