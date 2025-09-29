Посольство России осудило осквернение бюста Гагарина в Хорватии
В ночь на 29 сентября вандалы в городе Пула в Хорватии закрасили краской бюст советскому космонавту Юрию Гагарину, оставив проукраинскую надпись, говорится в заявлении посольства России в республике. Диппредставительство отметило, что подобное происшествие замечено не впервые и стало следствием «украинизации» Европы.
«Посольство решительно осуждает эти варварские акции и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Хорватии примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона», – отметили представители посольства.
Они также напомнили, что в европейских странах участились случаи осквернения и разрушения памятников. Чаще всего эти происшествия касаются памяти «тех, кто боролся против нацизма» в ходе Второй мировой войны. В качестве примера в посольстве указали на вандализм в отношении памятника павшим воинам Народно-освободительной армии Югославии у села Хрбоки 21 сентября.
3 августа в России вступил в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за осквернение воинских мемориалов и захоронений. Теперь совершение такого преступления на территории страны наказывается штрафом в размере до 5 млн руб. либо лишением свободы сроком до пяти лет. Изменения в ст. 243.4 Уголовного кодекса разработало правительство, ранее эта статья предусматривала наказание только за уничтожение или повреждение объектов.