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В России вступил в силу закон о наказании за осквернение воинских захоронений

Ведомости

В России 3 августа вступил в силу закон об уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений, совершение такого преступления будет наказываться штрафом в размере до 5 млн руб. либо лишением свободы сроком до пяти лет. Об этом говорится на сайте Госдумы. 

Депутаты Госдумы в середине июля приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, которые увековечивают память погибших при защите Отечества и его интересов. Мера также распространяется на мемориальные объекты, посвященные дням воинской славы России. Изменения в ст. 243.4 Уголовного кодекса разработало правительство, ранее эта статья предусматривала наказание только за уничтожение или повреждение объектов.

Документ касается осквернения мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом, отмечал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Политика

«Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут», – говорил он.

Реальной целью законопроекта остаются две ключевые темы – Великая Отечественная война и спецоперация на Украине, говорил «Ведомостям» кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. По мнению эксперта, в России будет расти число мемориалов, досок, музейных экспозиций, посвященных боевым действиям на Украине, что закрепит тему институционально.

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