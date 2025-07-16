Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Теперь осквернение, как и уничтожение или повреждение мемориальных объектов будет наказывается штрафом до 3 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Другой вариант наказания – принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Если преступление совершила группа лиц, им грозит штраф от 2 млн до 5 млн руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до пяти лет. Альтернативы этому наказанию – обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.