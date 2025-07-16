Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захороненийЭто касается и объектов, посвященных участникам спецоперации
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, которые увековечивают память погибших при защите Отечества и его интересов. Мера также распространяется на мемориальные объекты, посвященные дням воинской славы России. Изменения в ст. 243.4 Уголовного кодекса разработало правительство, ранее эта статья предусматривала наказание только за уничтожение или повреждение объектов. От внесения предложения в нижнюю палату до его принятия прошло три месяца.
Теперь осквернение, как и уничтожение или повреждение мемориальных объектов будет наказывается штрафом до 3 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Другой вариант наказания – принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Если преступление совершила группа лиц, им грозит штраф от 2 млн до 5 млн руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до пяти лет. Альтернативы этому наказанию – обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, уголовная ответственность за осквернение касается всех памятников, вне зависимости от их местоположения: в России или за рубежом. «Решение ставит своей целью защитить память о наших дедах и прадедах, сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Отечественной войне и о Второй мировой», – отметил он. Володин также выразил надежду, что другие государства примут аналогичные законы: «все граждане сегодняшних республик, которые получили государственность, защищали страну и мир от нацизма».
С февраля 2022 г. в России зафиксировано более 370 фактов осквернения памятников, сообщал в мае первый замминистра юстиции Евгений Забарчук на полях Петербургского международного юридического форума. Тогда же председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил, что ведомство расследует 21 уголовное дело по 167 фактам осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений. По его словам, такие случаи были зафиксированы в том числе в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Польше, Германии и других странах.
Осквернение выражается различными действиями, которые приводят к обезображиванию объектов, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Среди них – нанесение непристойных изображений и надписей, наклеивание плакатов, репродукций, фотографий аморального содержания, пачкание красками, нефтепродуктами, нечистотами, обезображивание и повреждение памятников, перечислил он. Объект преступления – это памятники, обелиски, стихийные мемориалы и другие подобные объекты, которые не входят в госреестр культурного наследия, не являются выявленными его объектами и природными памятниками, уточнил Егулемов. В этой связи под охрану статьи будут подпадать и памятники участникам боевых действий на Украине, отметил он.
Приговоры за памятники
В мае 2025 г. иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь у мемориала, установленного на площади Победы в Туле. Следственное управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма. Обвинение пока не предъявлено, но по закону мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Участники спецоперации относятся к категории «защитников Отечества и его интересов», отмечает политолог Алексей Макаркин. Аналогично защищены и монументы всех кампаний, где принимали участие россияне: от войны 1812 г. до военных событий в Афганистане и Сирии. Макаркин рассматривает инициативу как часть расширяющегося «корпуса законов памяти». В него уже входят закон о реабилитации нацизма; закон, запрещающий отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии; статья о распространении заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, перечислил эксперт. Вместе эти меры, подчеркнул Макаркин, работают на логику проводимой Россией политики на международной арене.
Реальной целью законопроекта остаются две ключевые темы – Великая Отечественная война и спецоперация на Украине, соглашается кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. Первая тема, пояснил он, давно служит главной «скрепой» общества – «местом памяти», а вторую активно приравнивают к ней символически. По мнению эксперта, в России будет расти число мемориалов, досок, музейных экспозиций, посвященных боевым действиям на Украине, что закрепит тему институционально.
Что касается других стран, то Уголовный кодекс распространяет свое действие на россиян вне зависимости от их места нахождения, продолжил Егулемов. Лица, которые совершили преступление против интересов страны за ее пределами, подлежат ответственности, если их по этому нарушению не осудили в другом государстве, уточнил он. То же самое касается иностранцев, которые совершили преступление против интересов России. Таких лиц могут осудить заочно – это позволяет Уголовно-процессуальный кодекс, уточнил Егулемов.