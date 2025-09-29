Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Оппозиция Молдавии получила 49,8% голосов на парламентских выборах

Ведомости

Оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» (ПСД) – 50,2% за счет зарубежных избирательных участков, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам обработки 100% протоколов.

После обработки 100% избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок «Альтернатива» – 7,96%, «Наша партия» – 6,2%, партия «Демократия дома» – 5,62%.

Только по Молдавии ПСД набрала 44,13% голосов, Патриотический блок – 28,25%, «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%.

По итогам зарубежных голосов, без учета внутренних, «Действие и солидарность» получила 78,61%, «Наша партия» – 5,5%, «Демократия дома» – 5,12%, Патриотический блок – 5,03%, «Альтернатива» – 2,08%.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы, которые стали одними из самых напряженных за последние годы. Явка составила 52,18%. По предварительным данным ЦИК, ПДС уступала оппозиции внутри страны, но ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её