Оппозиция Молдавии получила 49,8% голосов на парламентских выборах
Оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» (ПСД) – 50,2% за счет зарубежных избирательных участков, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам обработки 100% протоколов.
После обработки 100% избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок «Альтернатива» – 7,96%, «Наша партия» – 6,2%, партия «Демократия дома» – 5,62%.
Только по Молдавии ПСД набрала 44,13% голосов, Патриотический блок – 28,25%, «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%.
По итогам зарубежных голосов, без учета внутренних, «Действие и солидарность» получила 78,61%, «Наша партия» – 5,5%, «Демократия дома» – 5,12%, Патриотический блок – 5,03%, «Альтернатива» – 2,08%.
28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы, которые стали одними из самых напряженных за последние годы. Явка составила 52,18%. По предварительным данным ЦИК, ПДС уступала оппозиции внутри страны, но ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом.