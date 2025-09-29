Оппозиция Молдавии получила 49,8% голосов на парламентских выборах

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы, которые стали одними из самых напряженных за последние годы. Явка составила 52,18%. По предварительным данным ЦИК, ПДС уступала оппозиции внутри страны, но ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом.