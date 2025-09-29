Итоги выборов в МолдавииПДС сохранила лидерство за счет зарубежных участков
28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы, которые стали одними из самых напряженных за последние годы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, учрежденная президентом Майей Санду правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступала оппозиционным внутри страны, но ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом.
Результаты
Явка составила 52,18%. ПДС набрала 50,14% голосов при подсчете 99,78% протоколов, включая зарубежные участки. Оппозиционный Патриотический блок получил 24,20%, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 7,97%, «Наша партия» – 6,21%, партия «Демократия дома» – 5,62%. Это дает ПДС шанс сохранить парламентское большинство.
После обработки 100% протоколов по местным участкам Патриотический блок набрал 28,25%, «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. В сумме оппозиционные силы получили 49,54% против 44,13% у ПДС.
На участках в самой стране правящая ПАС получила 44.13% голосов. На зарубежных участках за нее проголосовали 78.51%.
Жалобы и нарушения
Избирательная кампания сопровождалась скандалами. ЦИК снял с выборов партию «Сердце Молдовы» за нарушение гендерной квоты, а также «Великую Молдову» Виктории Фуртунэ, обвинив ее в подкупе избирателей и незаконном финансировании.
Оппозиция также заявляла о манипуляциях с количеством избирательных участков. Так, к выборам власти увеличили количество зарубежных участков с 234 до 301, вот только большинство из них открыли в западных странах. В России их открыли всего два, а в Приднестровье – лишь 12. Оппозиция утверждала, что власти искусственно сократили число участков в регионах, где она сильна, и увеличили в других.
Ситуацию осложнили и жалобы на нарушения. Власти непризнанного Приднестровья заявляли о создании искусственных препятствий для голосования – от транспортных блокад на мостах до «телефонных минирований» участков. Сообщения о проблемах приходили также из Румынии, Франции, Испании и Германии, где наблюдатели фиксировали случаи отказа в аккредитации и организованный подвоз избирателей.
Санду после голосования заявляла о коррупции и подкупе избирателей, на что, по ее словам, было выделено около 100 млн евро. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон, напротив, обвинил власти в подготовке к отмене результатов выборов. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа»Илан Шор не признает итоги выборов, так как «они были сфальсифицированы». Его партия намерена обжаловать результат.
Резонанс вызвало также заявление основателя Telegram Павла Дурова. 28 сентября он сообщил, что французские спецслужбы через посредников попросили его помочь правительству Молдавии цензурировать ряд Telegram-каналов в преддверии выборов в стране. Первоначальные запросы его команда частично удовлетворила, однако последующие – отклонила, так как ресурсы не нарушали правил платформы. По словам Дурова, единственным, что объединяло площадки, было то, что на них звучали «политические позиции, не устраивающие французское и молдавское правительства».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Дурова, заявила, что «Запад при попытке разрушить очередную страну действует без зазрений совести по всем направлениям».
Парламент Молдавии избирается на четыре года и состоит из 101 депутата. Порог прохождения составляет 5% для партий, 7% – для блоков и 2% – для независимых кандидатов.