Венгрия заблокировала 12 украинских сайтов в ответ на цензуру Киева
Венгрия заблокировала 12 украинских интернет-порталов в ответ на цензуру со стороны Киева. Об этом заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш на своей странице Facebook
По его словам, украинские власти ограничили доступ к ряду зарубежных СМИ, включая венгерские, за публикации, критикующие антироссийские санкции, военную поддержку Украины, а также за упоминание о влиянии Фонда Сороса. «Это была государственная цензура, и Украина, стремящаяся вступить в ЕС, не может себе такого позволить», – отметил Гуйяш.
В ответ Будапешт ввел зеркальные меры и заблокировал доступ к 12 украинским информационным сайтам на территории Венгрии.
Он также подчеркнул, что подобные действия Киева ставят под сомнение целесообразность вступления Украины в Европейский союз.
26 сентября министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Украина уже 10 лет ведет антивенгерскую политику, но при этом ожидает, что Будапешт поддержит ее вступление в Европейский союз.
По словам Сийярто, Украина атакует нефтепроводы, необходимые для энергоснабжения Венгрии, запрещает въезд венгерским военным лидерам, отбирает права у венгерской общины в Закарпатье и насильно призывает ее на военную службу. Глава МИДа считает, что Венгрия просто не может поддержать вступление Украины в ЕС после такого.