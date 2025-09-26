Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сийярто: Украина уже 10 лет ведет антивенгерскую политику

Ведомости

Украина уже 10 лет ведет антивенгерскую политику, но при этом ожидает, что Будапешт поддержит ее вступление в Европейский союз (ЕС), заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Они же это не всерьез, не так ли», – добавил он.

По словам Сийярто, Украина атакует нефтепроводы, необходимые для энергоснабжения Венгрии, запрещает въезд венгерским военным лидерам, отбирает права у венгерской общины в Закарпатье и насильно призывает ее на военную службу. Глава МИД считает, что Венгрия просто не может поддержать вступление Украины в ЕС после такого.

27 августа издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов писало, что переговоры о вступлении Молдовы и Украины могут начаться в ближайшие недели. Ряд дипломатов выразили надежду, что в ближайшие месяцы удастся преодолеть тупик в переговорах по Украине.

19 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и спросил, почему тот блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС. По данным агентства, сам Орбан факт телефонного разговора не подтвердил.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её