Украина уже 10 лет ведет антивенгерскую политику, но при этом ожидает, что Будапешт поддержит ее вступление в Европейский союз (ЕС), заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).