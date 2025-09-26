Сийярто: Украина уже 10 лет ведет антивенгерскую политику
Украина уже 10 лет ведет антивенгерскую политику, но при этом ожидает, что Будапешт поддержит ее вступление в Европейский союз (ЕС), заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Они же это не всерьез, не так ли», – добавил он.
По словам Сийярто, Украина атакует нефтепроводы, необходимые для энергоснабжения Венгрии, запрещает въезд венгерским военным лидерам, отбирает права у венгерской общины в Закарпатье и насильно призывает ее на военную службу. Глава МИД считает, что Венгрия просто не может поддержать вступление Украины в ЕС после такого.
27 августа издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов писало, что переговоры о вступлении Молдовы и Украины могут начаться в ближайшие недели. Ряд дипломатов выразили надежду, что в ближайшие месяцы удастся преодолеть тупик в переговорах по Украине.
19 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и спросил, почему тот блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС. По данным агентства, сам Орбан факт телефонного разговора не подтвердил.