Пентагон добивается увеличения производства ракет на случай конфликта с Китаем

При этом эксперты указывают на трудности реализации: ракеты производятся не «на склад», а под конкретные контракты, а полный цикл может занимать до двух лет. Представители оборонной промышленности подчеркивают необходимость дополнительных бюджетных обязательств со стороны правительства. Для преодоления узких мест в цепочках поставок Пентагон инициировал системный аудит производственной базы и рассматривает возможность масштабной реформы процедур закупок.