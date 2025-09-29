Газета
Политика

Пентагон добивается увеличения производства ракет на случай конфликта с Китаем

Ведомости

Пентагон добивается ускоренного увеличения выпуска ракет и 12 ключевых систем вооружения в рамках подготовки к возможному конфликту с Китаем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве США.

По данным издания, Пентагон планирует вдвое (а по некоторым позициям – вчетверо) нарастить объемы производства таких систем, как перехватчики Patriot, дальнобойные противокорабельные ракеты LRASM и другие высокоточные вооружения. К этому Пентагон подтолкнули сокращения запасов на фоне военной помощи Украине и израильско-иранского конфликта весной 2025 г.

Процесс курирует Совет по ускорению производства боеприпасов под руководством заместителя министра обороны Стива Файнберга. В июне прошла закрытая встреча с участием главы Пентагона Пита Хегсета и представителей крупнейших компаний – Lockheed Martin, Raytheon, Anduril и других. От подрядчиков потребовали представить планы по наращиванию выпуска в течение 6–24 месяцев.

Особое внимание уделяется обеспечению баз и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе. В список приоритетных вооружений также вошли ракеты Standard Missile-6, JASSM и Precision Strike Missile.

При этом эксперты указывают на трудности реализации: ракеты производятся не «на склад», а под конкретные контракты, а полный цикл может занимать до двух лет. Представители оборонной промышленности подчеркивают необходимость дополнительных бюджетных обязательств со стороны правительства. Для преодоления узких мест в цепочках поставок Пентагон инициировал системный аудит производственной базы и рассматривает возможность масштабной реформы процедур закупок.

В сентябре The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп летом 2025 г. отказался одобрить выделение Тайваню военной помощи на сумму более $400 млн, так как пытается добиться заключения торгового соглашения и организовать возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

