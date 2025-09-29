Газета
Главная / Политика /

Путин подписал закон о расширении полномочий Росгвардии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия будет наделена полномочиями разрабатывать и утверждать программы обучения для частных охранников и детективов. Об этом говорится в соответствующем документе.

Согласно закону, Росгвардия также сможет утверждать программы допобразования по повышению квалификации руководителей частных охранных организаций совместно с Министерством науки и высшего образования.

Изменения в законодательство вступят в силу 1 сентября 2026 г. 

Росгвардия будет утверждать программы обучения охранников с Минпросвещения

Общество

25 сентября «Ведомости» писали, что Госдума в трех чтениях приняла закон о том, что Росгвардия по согласованию с Министерством просвещения будет утверждать программы подготовки и повышения квалификации охранников, а также профобучения частных детективов. Кроме того, соответствующий проект принял Совет Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его разработка связана с вступлением в силу с 1 сентября 2026 г. закона «О частной охранной деятельности». Он обяжет частных охранников обучаться только в очной форме в организациях, которые имеют право вести такую образовательную деятельность. Дистанционные программы огневой, физической подготовки и работы со специальными средствами запретят. Порядок проведения экзамена после обучения установит правительство.

