Путин подписал закон о расширении полномочий Росгвардии

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его разработка связана с вступлением в силу с 1 сентября 2026 г. закона «О частной охранной деятельности». Он обяжет частных охранников обучаться только в очной форме в организациях, которые имеют право вести такую образовательную деятельность. Дистанционные программы огневой, физической подготовки и работы со специальными средствами запретят. Порядок проведения экзамена после обучения установит правительство.