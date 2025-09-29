Итальянку заочно приговорили к 14 годам за наемничество на Украине

По данным ведомства, в период с марта по ноябрь 2022 г. Шифф вступила в украинское вооруженное формирование и принимала участие в боевых действиях против российских военных. Следствие квалифицировало ее действия по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).