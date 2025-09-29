Итальянку заочно приговорили к 14 годам за наемничество на Украине
Итальянская гражданка Джулия Жасмин Шифф, принимавшая участие в вооруженном конфликте на стороне Украины, заочно осуждена к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в период с марта по ноябрь 2022 г. Шифф вступила в украинское вооруженное формирование и принимала участие в боевых действиях против российских военных. Следствие квалифицировало ее действия по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Суд назначил обвиняемой наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, она объявлена в международный розыск.
20 августа пресс-служба Генпрокуратуры сообщала, что второй западный окружной военный суд заочно приговорил американского наемника Дэвида Райана О'Лири (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1,6 млн руб.