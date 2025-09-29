Газета
Главная / Политика /

На Украине омбудсмен сообщила о росте числа русскоговорящих

Ведомости

Количество людей, говорящих на русском языке на Украине, вновь увеличивается, особенно в сфере образования. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на уполномоченную по защите государственного языка Елену Ивановскую.

По словам омбудсмена, подобная тенденция является «откатом» в отношении украиноязычного населения и вызывает обеспокоенность.

Ивановская связала ситуацию с «психологическим привыканием к конфликту» и указала, что, хотя Украина не может ограничивать граждан в выборе языка общения в частной сфере, формировать языковую культуру необходимо «начиная с роддома». При этом она выступила против насильственных методов регулирования.

Омбудсмен также сообщила, что ее служба фиксирует жалобы, например, на русскоязычных тренеров в спортивных школах, однако из-за отсутствия правовой базы наложить санкции невозможно.

15 сентября Ивановская заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт серьезной проблемой.

Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем она это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».

