Языковой омбудсмен Украины признала русскоязычность Киева
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в интервью украинскому изданию «Главком» заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт серьезной проблемой.
«Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома», – подчеркнула Ивановская. По ее мнению, такое поведение связано с желанием делать все «наперекор», например, учителям.
Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем она это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».
В начале сентября Ивановская пригрозила таксистам, которые разговаривают с клиентами на русском языке, штрафами. Она объяснила такое наказание законом «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому транспортные услуги на территории Украины предоставляются на украинском языке. Тогда же она заявила, что на Украине уже началась подготовка обращения к нацполиции и СБУ о «необходимости применения надлежащих мер с их стороны».