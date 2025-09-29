Семейный бизнес Трампа в Персидском заливе расширяется новым проектом в Джидде
Семейный бизнес президента США Дональда Трампа расширяется в Персидском заливе: Trump Organization заключила соглашение с крупнейшим саудовским застройщиком Dar Global о реализации нового проекта в Джидде стоимостью $1 млрд, сообщает Financial Times.
Вторая Trump-башня в Джидде войдет в состав крупного урбанистического комплекса «Манхэттен», вдохновленного архитектурой Нью-Йорка и включающего парк, созданный по образцу Центрального парка. Проект будет включать элитные апартаменты, офисные помещения и таунхаусы.
Сделка была подписана вскоре после визита Трампа в Саудовскую Аравию и другие страны региона, в рамках его первой зарубежной поездки с момента вступления в должность во второй раз. По итогам поездки американские компании заключили многомиллиардные контракты, в том числе в сферах обороны и искусственного интеллекта.
Проект в Джидде станет одним из крупнейших для Trump Organization в регионе. Dar Al Arkan, материнская компания Dar Global, приобрела участок площадью 1 млн кв. м за рекордные $1,19 млрд. В декабре прошлого года компании уже запускали первую Trump Tower в Джидде стоимостью $533 млн.
FT отмечает, что проект совпал по времени с попытками администрации Трампа добиться нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Эр-Рияд, однако, настаивает на создании палестинского государства как на условии нормализации.
Компания Trump Organization, которой управляет сын президента Эрик Трамп, нарастила активность в регионе после выборов, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциального конфликта интересов.
Как писала The Wall Street Journal, 1 сентября на криптобиржах стартовали торги токеном WLFI, выпущенным семьей президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что в первый день цена упала более чем на треть от пика, стоимость активов семьи выросла более чем на $5 млрд.