Семейный бизнес Трампа в Персидском заливе расширяется новым проектом в Джидде

Сделка была подписана вскоре после визита Трампа в Саудовскую Аравию и другие страны региона, в рамках его первой зарубежной поездки с момента вступления в должность во второй раз. По итогам поездки американские компании заключили многомиллиардные контракты, в том числе в сферах обороны и искусственного интеллекта.