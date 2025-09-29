Трамп заявил о желании «Хамаса» принять его план по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сообщили о стремлении «Хамас» положить конец конфликту между Израилем и Газой. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Я слышу, что «Хамас» тоже хочет завершить это», — сказал Трамп.
Трамп предупредил, однако, что Нетаньяху получит полную поддержку США для действий, которые ему «придется предпринять», если «Хамас» отвергнет соглашение.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, немедленное прекращение войны при согласии сторон с выводом израильских войск и возвращением заложников, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета с международным надзором.
Более того, он предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей оставаться или уезжать, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности, а также гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.