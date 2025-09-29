Газета
Трамп заявил о желании «Хамаса» принять его план по Газе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему сообщили о стремлении «Хамас» положить конец конфликту между Израилем и Газой. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я слышу, что «Хамас» тоже хочет завершить это», — сказал Трамп.

Трамп предупредил, однако, что Нетаньяху получит полную поддержку США для действий, которые ему «придется предпринять», если «Хамас» отвергнет соглашение.

Белый дом обнародовал план Трампа по Газе

Политика / Международные новости

29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, немедленное прекращение войны при согласии сторон с выводом израильских войск и возвращением заложников, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета с международным надзором.

Более того, он предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей оставаться или уезжать, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности, а также гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.

