Трамп заявил о желании «Хамаса» принять его план по Газе

Более того, он предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей оставаться или уезжать, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности, а также гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.