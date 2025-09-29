Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Талибан» ограничил доступ к интернету на всей территории Афганистана

Ведомости

На всей территории Афганистана пропал доступ к сети интернет в связи с тем, что власти движения «Талибан» приступили к осуществлению «мер по повышению нравственности». Об этом сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

По данным NetBlocks, сейчас в стране также нарушена работа телефонной связи. 

На текущей неделе по приказу верховного лидера «Талибана» как минимум в 10 провинциях был запрещен оптоволоконный интернет. Чиновники объяснили это «предотвращением безнравственности».

19 сентября правительство «Талибана» изъяло из афганских университетов книги, написанные женщинами. Запрещается также преподавание предметов, которые касаются прав человека и сексуальных домогательств. Речь идет о примерно 140 книгах, авторами которых являются женщины. Они вошли в число 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство» в связи с «политикой, направленной против шариата и "Талибана"». Кроме того, афганским вузам запретили преподавать 18 предметов, шесть из которых посвящены женщинам. В частности, имеются в виду такие дисциплины, как «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Женская социология».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь