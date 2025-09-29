«Талибан» ограничил доступ к интернету на всей территории Афганистана

19 сентября правительство «Талибана» изъяло из афганских университетов книги, написанные женщинами. Запрещается также преподавание предметов, которые касаются прав человека и сексуальных домогательств. Речь идет о примерно 140 книгах, авторами которых являются женщины. Они вошли в число 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство» в связи с «политикой, направленной против шариата и "Талибана"». Кроме того, афганским вузам запретили преподавать 18 предметов, шесть из которых посвящены женщинам. В частности, имеются в виду такие дисциплины, как «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Женская социология».