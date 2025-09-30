Газета
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с четырьмя новыми регионами

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее», – сказал глава государства.

Путин отметил, что вся страна ведет «праведную битву», защищая этот выбор, национальные интересы, память и ценности. Он подчеркнул, что Россия включилась в восстановление исторических территорий: за три года построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов – жилые дома, школы, больницы, спортивные сооружения и молодежные центры. Также обновляются энергетическая инфраструктура, транспорт, ЖКХ и связь.

Президент добавил, что впереди еще предстоит значительная работа, так как у новых регионов есть «колоссальный потенциал» в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре. Путин пообещал обеспечить для этого все условия.

