Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с четырьмя новыми регионами

Путин отметил, что вся страна ведет «праведную битву», защищая этот выбор, национальные интересы, память и ценности. Он подчеркнул, что Россия включилась в восстановление исторических территорий: за три года построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов – жилые дома, школы, больницы, спортивные сооружения и молодежные центры. Также обновляются энергетическая инфраструктура, транспорт, ЖКХ и связь.