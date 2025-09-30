Газета
Главная / Политика /

Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках истребителей Gripen

Ведомости

Министерство обороны Швеции заявило, что вопрос о передаче Украине истребителей JAS 39 Gripen пока не решен. Об этом сообщает издание Expressen.

Таким образом, ведомство опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка о скорых поставках самолетов.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», – сказал пресс-секретарь минобороны Швеции Йохан Йельмстранд.

Он уточнил, что Швеция лишь рассматривает возможность передачи самолетов, но согласие на отправку Gripen Киеву отсутствует. 29 сентября Гаврилюк заявил о грядущих дополнительных поставках Украине американских F-16, французских Mirage и шведских Gripen.

В сентябре 2024 г. правительство Швеции объявляло о пакете военной помощи Украине объемом почти $445 млн, в который вошли боеприпасы, катера, ПЗРК и другое оснащение. Тогда в Стокгольме подчеркивали, что вопрос передачи истребителей Gripen пока не рассматривается.

