Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках истребителей Gripen

В сентябре 2024 г. правительство Швеции объявляло о пакете военной помощи Украине объемом почти $445 млн, в который вошли боеприпасы, катера, ПЗРК и другое оснащение. Тогда в Стокгольме подчеркивали, что вопрос передачи истребителей Gripen пока не рассматривается.