Над регионами РФ за ночь уничтожили 81 украинский БПЛА
Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего атак удалось предотвратить в Воронежской области, где сбили 26 дронов. В Белгородской области уничтожили 25 аппаратов, в Ростовской – 12, в Курской – 11, в Волгоградской области – семь.
В Росавиации сообщали, что для безопасности полетов ограничения на прием и посадку самолетов объявляли в аэропортах Калуги, Краснодара, Ставрополя и Волгограда. По данным на 5:47 мск авиагавани открыли для воздушных судов.
В ночь на 29 сентября Минобороны сообщало о перехвате 78 украинских беспилотников над восемью регионами России, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Смоленскую, Калужскую, Московскую, Орловскую и Курскую области.