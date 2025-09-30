Газета
Главная / Политика /

Над регионами РФ за ночь уничтожили 81 украинский БПЛА

Ведомости

Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего атак удалось предотвратить в Воронежской области, где сбили 26 дронов. В Белгородской области уничтожили 25 аппаратов, в Ростовской – 12, в Курской – 11, в Волгоградской области – семь.

В Росавиации сообщали, что для безопасности полетов ограничения на прием и посадку самолетов объявляли в аэропортах Калуги, Краснодара, Ставрополя и Волгограда. По данным на 5:47 мск авиагавани открыли для воздушных судов.

В ночь на 29 сентября Минобороны сообщало о перехвате 78 украинских беспилотников над восемью регионами России, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Смоленскую, Калужскую, Московскую, Орловскую и Курскую области.

