Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские силы ПВО перехватили 78 украинских дронов

Ведомости

За ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

С 23:00 до 07:00 мск 24 дрона сбили над Брянской областью, 21 – над Белгородской областью, по девять – над Воронежской и Смоленской областями, семь – над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской областью и один – над Курской областью.

За предыдущие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 230 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и чешских Vampire.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте