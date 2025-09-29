Российские силы ПВО перехватили 78 украинских дронов

С 23:00 до 07:00 мск 24 дрона сбили над Брянской областью, 21 – над Белгородской областью, по девять – над Воронежской и Смоленской областями, семь – над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской областью и один – над Курской областью.