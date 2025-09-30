Мерц: Германия больше не находится в состоянии мира
Германия сейчас больше не находится в состоянии мира. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о рисках вооруженного конфликта для страны.
«Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся и в состоянии мира. Нам нужно сделать гораздо больше для нашей собственной безопасности», – сказал он (цитата по Rheinische Post).
Канцлер также отметил обеспокоенность полетами неопознанных беспилотников над Данией и федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, такие инциденты вызывают тревогу и лучше всего было бы не допускать проникновения дронов в воздушное пространство Европы.
24 сентября стало известно, что Германия заключит оборонные контракты на 83 млрд евро до конца 2026 г. Согласно материалам Politico, речь идет о 154 крупных закупках. В частности, у США планируется приобрести торпеды для самолетов Boeing P-8A на 150 млн евро, а также ракеты и пусковые установки Raytheon Patriot на 5,1 млрд евро. Общая сумма закупок американских вооружений, включая ракеты AMRAAM и ESSM, а также радиоаппаратуру составит около 6,8 млрд евро.