Мерц: Германия больше не находится в состоянии мира

24 сентября стало известно, что Германия заключит оборонные контракты на 83 млрд евро до конца 2026 г. Согласно материалам Politico, речь идет о 154 крупных закупках. В частности, у США планируется приобрести торпеды для самолетов Boeing P-8A на 150 млн евро, а также ракеты и пусковые установки Raytheon Patriot на 5,1 млрд евро. Общая сумма закупок американских вооружений, включая ракеты AMRAAM и ESSM, а также радиоаппаратуру составит около 6,8 млрд евро.