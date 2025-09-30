Трамп сделает заявление из Белого дома во вторник в 18:00 мск
Президент США Дональд Трамп во вторник в 18:00 мск выступит с заявлением в Белом доме. Об этом сообщается в его расписании. Тема обращения не раскрывается.
Свой день Трамп начнет в 8:00 по местному времени с поездки на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет проведет встречу с генералами и адмиралами. В 9:00 президент выступит с речью, после чего вернется в Белый дом. В 11:00 (18:00 мск) он сделает объявление из Овального кабинета, а в 15:00 подпишет указы.
Заявление прозвучит на фоне непринятия бюджета. У конгрессменов США остается меньше суток для утверждения финансирования федерального правительства на новый финансовый год, который начинается 1 октября. В противном случае наступит шатдаун – закрытие правительства.
В ночь на 30 сентября Трамп провел встречу с лидерами двух главных политических партий страны. В переговорах участвовали спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, лидер сенатского большинства Джон Тун, глава демократов в палате Хоаким Джеффрис и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
С 1976 г. в США произошло 20 шатдаунов различной продолжительности. Самый долгий – 35 дней – пришелся на первое президентство Трампа. Есть вероятность, что американский лидер попробует использовать шатдаун для продолжения своей программы по сокращению федерального правительства за счет в первую очередь сокращения штата.