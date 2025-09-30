Трамп сделает заявление из Белого дома во вторник в 18:00 мск

Свой день Трамп начнет в 8:00 по местному времени с поездки на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет проведет встречу с генералами и адмиралами. В 9:00 президент выступит с речью, после чего вернется в Белый дом. В 11:00 (18:00 мск) он сделает объявление из Овального кабинета, а в 15:00 подпишет указы.