Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп сделает заявление из Белого дома во вторник в 18:00 мск

Ведомости

Президент США Дональд Трамп во вторник в 18:00 мск выступит с заявлением в Белом доме. Об этом сообщается в его расписании. Тема обращения не раскрывается.

Свой день Трамп начнет в 8:00 по местному времени с поездки на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет проведет встречу с генералами и адмиралами. В 9:00 президент выступит с речью, после чего вернется в Белый дом. В 11:00 (18:00 мск) он сделает объявление из Овального кабинета, а в 15:00 подпишет указы.

Заявление прозвучит на фоне непринятия бюджета. У конгрессменов США остается меньше суток для утверждения финансирования федерального правительства на новый финансовый год, который начинается 1 октября. В противном случае наступит шатдаун – закрытие правительства.

Зачем Дональд Трамп хочет «закрыть» американское правительство

Политика / Международные новости

В ночь на 30 сентября Трамп провел встречу с лидерами двух главных политических партий страны. В переговорах участвовали спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, лидер сенатского большинства Джон Тун, глава демократов в палате Хоаким Джеффрис и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

С 1976 г. в США произошло 20 шатдаунов различной продолжительности. Самый долгий – 35 дней – пришелся на первое президентство Трампа. Есть вероятность, что американский лидер попробует использовать шатдаун для продолжения своей программы по сокращению федерального правительства за счет в первую очередь сокращения штата.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь