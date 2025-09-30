Bloomberg: Мерц бросил вызов фон дер Ляйен в борьбе за влияние в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в противостояние с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремясь вернуть Берлину ключевую роль в принятии важнейших европейских решений. Мерц открыто критикует подход Брюсселя по вопросам торговли, бюджета ЕС, экологической политики и обороны, заявляя о необходимости «вставить палки в колеса брюссельской машины», пишет Bloomberg.
Позиция немецкого канцлера имеет серьезные последствия для будущего ЕС, отмечает издание. В то время как фон дер Ляйен продвигает ЕС, Мерц настаивает на пересмотре ключевых политик и усилении роли национальных правительств. На предстоящем саммите в Копенгагене он представит конкретные требования, подчеркивая, что Германия должна быть услышана.
Конфликт проявляется в конкретных решениях: Мерц отверг предложение о расширении бюджета ЕС, критиковал торговое соглашение с США и опроверг планы по отправке войск на Украину, пишет агентство.
25 августа Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что Мерц рассматривает возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 г. Как отмечается в материале, фон дер Ляйен переизбрали на пост главы ЕК в конце 2024 г., поэтому, выиграв на президентских выборах в 2027 г., она бы потеряла половину своего срока на нынешней должности.