Политика

Путин в Кремле примет с докладом вице-премьера Хуснуллина



Президент РФ Владимир Путин 30 сентября проведет рабочую встречу в Кремле. В ее рамках он заслушает доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

Он отметил, что Хуснуллин является куратором всероссийской стройки, которая представляет собой системообразующую отрасль для экономики РФ. Кроме того, Песков отметил ее важность «для повседневной жизни каждого из россиян».

17 сентября Путин провел совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Ключевым вопросом мероприятия стал доклад Хуснуллина о комплексном плане развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 г.

