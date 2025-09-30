Песков: Россия поддерживает любые усилия Трампа по палестинскому урегулированию
Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия президента США Дональда Трампа по палестинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что Москва в этом не участвует, но сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта.
«Конечно же, Россия сохраняет готовность в случае востребованности прикладывать усилия с тем, чтобы способствовать урегулированию», – сказал Песков.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.
План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.