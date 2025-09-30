Песков назвал предложение ЕК по созданию «стены дронов» плохой идеей

24 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что подобная «стена дронов» может быть создана в течение года и что первоочередной задачей является развертывание систем обнаружения низколетящих малых БПЛА, включая акустические сенсоры. В качестве одного из способов поражения названо использование лазерных комплексов как экономичного решения.