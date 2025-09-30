Песков назвал предложение ЕК по созданию «стены дронов» плохой идеей

Песков назвал предложение ЕК по созданию «стены дронов» плохой идеейКремль считает, что важно искать гарантии безопасности через диалог между странами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал инициативу Еврокомиссии по организации «стены дронов» на восточном фланге Европы, назвав любую идею строительства подобных барьеров заведомо плохой.
«И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных средств», – пояснил представитель Кремля.
По его мнению, виден милитаристский настрой вместо совместного поиска гарантий безопасности через диалог.
24 сентября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что подобная «стена дронов» может быть создана в течение года и что первоочередной задачей является развертывание систем обнаружения низколетящих малых БПЛА, включая акустические сенсоры. В качестве одного из способов поражения названо использование лазерных комплексов как экономичного решения.
Кубилюс подчеркивал, что защитная сеть должна покрывать и морские границы.