Хуснуллин доложил Путину о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Вице-премьер РФ рассказал, что в 2025 г. ввод и ремонт дорог осуществляется на 21% быстрее, чем в предыдущем. Трасса «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока расширяется участками. Продолжается строительство Азовского кольца. В этом году, сказал Хуснуллин, строительство дошло до Мариуполя и началось в обход него. Продолжится строительство дорог вдоль побережья Черного моря, затем обход Адлера, а третья очередь – Сочи.