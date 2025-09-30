Хуснуллин доложил Путину о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» во время рабочей встречи, сообщил Кремль.
Хуснуллин подчеркнул, что ключевой вопрос – это ввод жилья. По его словам, планируется ввести в эксплуатацию более 100 млн кв. м. Кроме того, уже введено нежилой недвижимости на 17% больше прошлого года – заводы, фабрики, гостиницы, туристическая инфраструктура.
Вице-премьер РФ рассказал, что в 2025 г. ввод и ремонт дорог осуществляется на 21% быстрее, чем в предыдущем. Трасса «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока расширяется участками. Продолжается строительство Азовского кольца. В этом году, сказал Хуснуллин, строительство дошло до Мариуполя и началось в обход него. Продолжится строительство дорог вдоль побережья Черного моря, затем обход Адлера, а третья очередь – Сочи.
Хуснуллин доложил, что поддержка льготной ипотеки удержала рынок. Он сказал, что это «недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки». Благодаря ей пока удается сохранить строительный комплекс.
В 2025 г. на смену нацпроекту «Жилье и городская среда» пришел нацпроект «Инфраструктура для жизни», объединивший сразу все сегменты стройотрасли – от возведения жилых домов и благоустройства общественных пространств до обустройства дорог. На ее развитии власти сейчас делают особый акцент: сегодня она становится новым градообразующим фактором, способным перезапускать и трансформировать территории.