Президент Польши признался в беседах с духом маршала Пилсудского

Президент Польши Кароль Навроцкий признался, что регулярно общается с духом маршала Юзефа Пилсудского, первого главы возрожденного польского государства с 1918 по 1922 г. Об этом он рассказал в эфире Radio Zet.

Навроцкий отметил, что беседы с призраком происходят почти каждый день. По его словам, среди тем обсуждения у них – советско-польская война 1920 г., нынешняя международная ситуация после начала конфликта на Украине и работа парламента.

Разговор зашел о Бельведерском дворце в Варшаве, одной из президентских резиденций. Именно там жил Пилсудский после восстановления польской независимости в 1918 г. В этом же дворце он скончался в 1935 г. Навроцкий сказал, что ему комфортно в резиденции и он планирует оставаться там вместе с супругой некоторое время.

До этого Навроцкий заявлял, что не собирается отказываться от употребления снюса, подчеркнув, что бросить сможет «когда-нибудь». Президент удивился повышенному вниманию общества к этой теме и заметил, что многие политики курят сигареты или сигары, но не сталкиваются с подобными упреками. По словам Навроцкого, зависимость от снюса появилась у него два года назад «из-за коллег из спецслужб».

