Президент Польши заявил, что не откажется от снюса

23 сентября издание Onet писало, что Навроцкий оказался в центре скандала после появления видеозаписи с 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой он, предположительно, употребил никотиновый стимулятор или табак. На кадрах видно, как Навроцкий получает от коллеги небольшую коробку, после чего незаметно что-то кладет в рот. Этот жест напомнил польским пользователям ранее признанное самим президентом увлечение снюсом. Инцидент вызвал волну критики в сети и среди польских политиков.