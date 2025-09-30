Газета
Политика

Президент Польши заявил, что не откажется от снюса

Ведомости

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ближайшее время не планирует отказываться от употребления никотина. При этом он отметил, что может бросить снюс «когда-нибудь». Об этом глава Польши рассказал в эфире Radio Zet.

Навроцкий выразил удивление тем, что его употребление снюса привлекает значительное внимание и порицание со стороны общественности. Он подчеркнул, что многие высокопоставленные люди курят сигареты и сигары, но это не вызывает внимания и вопросов.

Польский президент также рассказал, что зависимость от снюса у него появилась около двух лет назад из-за «коллег из спецслужб». При этом он никогда не курил сигареты.

Захарова высмеяла президента Польши, употреблявшего снюс в зале заседаний ООН

Политика / Международные отношения

23 сентября издание Onet писало, что Навроцкий оказался в центре скандала после появления видеозаписи с 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой он, предположительно, употребил никотиновый стимулятор или табак. На кадрах видно, как Навроцкий получает от коллеги небольшую коробку, после чего незаметно что-то кладет в рот. Этот жест напомнил польским пользователям ранее признанное самим президентом увлечение снюсом. Инцидент вызвал волну критики в сети и среди польских политиков.

Снюс – это вид бездымного табачного изделия, предназначенный для рассасывания. Он представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещается между десной и верхней губой на продолжительное время. С 2015 г. его запрещено производить и продавать в РФ.

